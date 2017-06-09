НОВОСТИ | Общество













09.06.17 11:40 Красноярск начинает отмечать 389-й день рождения





Фото



В полдень на площади перед часовней Параскевы Пятницы сигнал к началу праздника даст выстрел пушки. После состоится торжественная церемония поднятия флага Красноярска. А в театре оперы и балета пройдёт традиционное торжественное собрание, где вручат почётные награды и присвоят звания красноярцам, которые внесли большой вклад в развитие города.



Подробнее об этом расскажем в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".











В эти минуты на Караульной горе в Красноярске идёт подготовка к началу празднования Дня города. Красноярцы будут отмечает 389-й день рождения четыре дня. Празднования завершатся 12 июня, в День России. Запланированы более 70 мероприятий.В полдень на площади перед часовней Параскевы Пятницы сигнал к началу праздника даст выстрел пушки. После состоится торжественная церемония поднятия флага Красноярска. А в театре оперы и балета пройдёт традиционное торжественное собрание, где вручат почётные награды и присвоят звания красноярцам, которые внесли большой вклад в развитие города.Подробнее об этом расскажем в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













