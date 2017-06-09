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09.06.17 17:25 В Красноярске разгорелся скандал вокруг оформления документов для мигрантов



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В Красноярске вокруг оформления документов для мигрантов развернулся скандал. По информации антимонопольной службы, приезжим не оставляли выбора: либо плати дважды за одни и те же услуги, либо уезжай домой. Красноярским филиалом федерального государственного предприятия "Паспортно-визовый сервис" и его компаниями-агентами, которые оказывали услуги иностранцам, руководила одна семья: муж и жена. При этом и часть их подчинённых одновременно работали и в государственных структурах, и в частном бизнесе.

Олег Харченко, заместитель руководителя красноярского УФАС России: "Работник миграционной службы, вдруг обернувшись, ударившись оземь, как Конёк-горбунок, превращался просто в сотрудника общества с ограниченной ответственностью, потом опять надевал погоны".

К моменту, когда эта сомнительная схема частно-государственного партнёрства была раскрыта, директор "Паспортно-визового сервиса" уволился. Отношения с аффилированными агентами расторгнуты, а компания была оштрафована.








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