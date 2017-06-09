В Красноярске вокруг оформления документов для мигрантов развернулся скандал. По информации антимонопольной службы, приезжим не оставляли выбора: либо плати дважды за одни и те же услуги, либо уезжай домой. Красноярским филиалом федерального государственного предприятия "Паспортно-визовый сервис" и его компаниями-агентами, которые оказывали услуги иностранцам, руководила одна семья: муж и жена. При этом и часть их подчинённых одновременно работали и в государственных структурах, и в частном бизнесе.
Олег Харченко, заместитель руководителя красноярского УФАС России: "Работник миграционной службы, вдруг обернувшись, ударившись оземь, как Конёк-горбунок, превращался просто в сотрудника общества с ограниченной ответственностью, потом опять надевал погоны".
К моменту, когда эта сомнительная схема частно-государственного партнёрства была раскрыта, директор "Паспортно-визового сервиса" уволился. Отношения с аффилированными агентами расторгнуты, а компания была оштрафована.