В Красноярске три человека обнаружены мёртвыми в подвале на дачном участке. Об этом сообщили в Следственном комитете. По их информации, всё произошло в СНТ "Химик" в Ленинском районе. Компания из четырёх человек распивала алкоголь. Сначала хозяин дома отправился проверить работу бензогенератора, установленного в подвале. На его поиски позже отправились ещё двое. Причиной их смерти мог стать угарный газ - его концентрация в подвале превысила допустимую норму в семь раз.
"Последняя девушка, которая была в этой компании и не спускалась в подвал, через некоторое время обнаружила тела трёх человек без признаков криминальной смерти. Скорее всего, они отравились угарным газом. Проводится доследственная проверка", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Дегидь.