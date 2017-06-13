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13.06.17 20:57 На острове Татышев заработал шатёр Универсиады



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Шатёр открывали под звуки барабанов и выступление представителей бразильского боевого искусства капоэйра. Двери распахнул талисман Универсиады-2019 Юлайка. "Как известно, в 19 году наш любимый город встречает Всемирные студенческие игры, и конечно, мы не могли в день его рождения пройти мимо, сегодня проходит ряд событий, связанных с Универсиадой, в том числе, открытие экспошатра на острове Татышев", - сказал советник генерального директора Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев.

Миссия шатра просветительская. Здесь будут рассказывать об истории предстоящего спортивного события, знакомить с видами спорта, которые входят в программу Универсиады. В шатре можно и себя почувствовать спортсменом - например, сразиться в настольные хоккей или кёрлинг.

Шатёр универсиады будет работать всё лето, по утрам в 7 часов здесь будут проходить оздоровительные зарядки, а по вечерам здесь можно будет встретить известных спортсменов Красноярска. Например, 23 июня мастер-класс даст олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева.

Шатёр-2019 будет доступен для посещения всем желающим до 25 сентября с 12:00 до 20:00 в будний день кроме понедельника, и с 10:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни. Программа ежедневных мероприятий, а также график работы Шатра - в официальной группе "ВКонтакте".


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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