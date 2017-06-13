НОВОСТИ | Общество













13.06.17 20:53 В Красноярске масштабно отметили день города и день России





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Центр Красноярска на три дня стал большой концертной площадкой. День России праздновали вместе с днём города, поэтому на протяжении трёх дней красноярцы могли услышать самых разных исполнителей: от рэпера L'One до Хора Турецкого.



Цвета государственного флага в этот день становятся ярче в буквальном смысле: надпись "Россия" на Покровской горе обновили, что происходит уже традиционно. Подсыпают цветной камень активисты молодёжных организаций Красноярска. Акция проходит уже десять лет и является своеобразным подарком на день России.



Всего было организовано около 60-ти мероприятий: музыкальных, спортивных, национальных, для детей и взрослых. Каждый гость по-своему относился к празднику, но многих объединило именно чувство патриотизма.



Автомобилисты накануне организовали колонну, чтобы проехать по центру Красноярска. Наравне с обычными машинами можно было увидеть ретроавтомобили и даже машину армии России. Автопробег и стал красивым завершением трёхдневного праздничного марафона.





День России - это праздник многонациональной страны, где проживают представители более 200 этнических групп. Поэтому важное место отвели фестивалю национальных культур. Здесь, например, многообразие костюмов, каждый из которых отражает культуру.Центр Красноярска на три дня стал большой концертной площадкой. День России праздновали вместе с днём города, поэтому на протяжении трёх дней красноярцы могли услышать самых разных исполнителей: от рэпера L'One до Хора Турецкого.Цвета государственного флага в этот день становятся ярче в буквальном смысле: надпись "Россия" на Покровской горе обновили, что происходит уже традиционно. Подсыпают цветной камень активисты молодёжных организаций Красноярска. Акция проходит уже десять лет и является своеобразным подарком на день России.Всего было организовано около 60-ти мероприятий: музыкальных, спортивных, национальных, для детей и взрослых. Каждый гость по-своему относился к празднику, но многих объединило именно чувство патриотизма.Автомобилисты накануне организовали колонну, чтобы проехать по центру Красноярска. Наравне с обычными машинами можно было увидеть ретроавтомобили и даже машину армии России. Автопробег и стал красивым завершением трёхдневного праздничного марафона. Владимир БОГОМОЛОВ

















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