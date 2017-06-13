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НОВОСТИ | Спорт





13.06.17 20:55 В Бородине прошёл турнир по футгольфу



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Футгольф является синтезом двух видов спорта - самой популярной игры на планете и увлечения аристократов. Правила незамысловаты - футбольным мячом нужно попасть в маленькую лунку. Однако сами игроки такую лёгкость считают обманчивой.

Турнир по новому для края спорту в городе Бородино собрал сотни болельщиков и 12 команд: чиновники, работники предприятий компании СУЭК и школьники. На поле вышел и президент федерации футгольфа России, прославленный боксёр Николай Валуев.

"Огромное спасибо компании СУЭК за то, что они продолжают помогать нам продвигать футгольф по всей России. В Кемеровской области уже играли, теперь на земле красноярской", - сказал депутат Государственной Думы России Николай Валуев.

Чемпионат прошёл в рамках социально-профилактической программы СУЭК "Здоровье". Компания возрождает традиции производственной гимнастики, даёт возможность своим сотрудникам бесплатно посещать спорткомплексы и бассейны.

"Примерно 30% сотрудников нашей компании в Красноярске активно занимается спортом. Дважды в год мы проводим спартакиады наших коллективов", - пояснил генеральный директор СУЭК-Красноярск Андрей Фёдоров.

Пришёлся по вкусу сотрудникам СУЭК и футгольф. Уже в августе в честь 70-летия Дня шахтёра такие соревнованиях горняки решили провести на всех своих предприятиях. Весело попинать мяч пригласят своих друзей и родных.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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