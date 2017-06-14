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14.06.17 11:35 Причиной пожара в аэропорту Байкита могло стать короткое замыкание





Фото Фото: Newslab.ru



Пожар в аэропорту Байкита мог возникнуть из-за короткого замыкания, которое спровоцировал сильный ветер. В минувшие выходные в аэропорту загорелась кровля здания. В это время людей там не было - аэропорт был закрыт на регламентные работы. Никто не пострадал, но огонь полностью уничтожил деревянную надстройку, частично повреждены стены и оборудование. Спасателям удалось отстоять диспетчерский пункт.



Происшествие никак не повлияло на работу аэропорта: сегодня Байкит принимает воздушные суда по расписанию. По предварительной версии, сильный ветер сорвал антенну и забросил её на кабели, из-за чего возникла искра.







Пожар в аэропорту Байкита мог возникнуть из-за короткого замыкания, которое спровоцировал сильный ветер. В минувшие выходные в аэропорту загорелась кровля здания. В это время людей там не было - аэропорт был закрыт на регламентные работы. Никто не пострадал, но огонь полностью уничтожил деревянную надстройку, частично повреждены стены и оборудование. Спасателям удалось отстоять диспетчерский пункт.Происшествие никак не повлияло на работу аэропорта: сегодня Байкит принимает воздушные суда по расписанию. По предварительной версии, сильный ветер сорвал антенну и забросил её на кабели, из-за чего возникла искра.











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