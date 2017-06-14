НОВОСТИ | Общество













14.06.17 11:43 Под окнами новостроек на Караульной разрастается свалка





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"В администрации района сейчас прорабатывается вопрос о том, как ликвидировать данную свалку. Из-за того, что объём большой, сделать это мгновенно не представляется возможным. Для этого необходимо выделение большего количества техники и средств согласно муниципальному контракту. Поэтому как только решение о том, в какие сроки ликвидировать свалку, будет принято, обязательно данный участок будет очищен. В течение летнего периода это будет осуществлено", - сообщила пресс-секретарь администрации Центрального района Красноярска Олеся Витюк.







Горы автозапчастей, строительный и бытовой мусор - всё это жители высоток на улице Караульная обнаружили прямо под своими окнами. Судя по масштабам, свалка существует здесь не первый месяц. Мусор сюда возят грузовиками, как правило, под покровом ночи. В администрации Центрального района о грязной проблеме знают, рассказывают, что даже закрывали въезд на незаконный полигон бетонными блоками, но позже их демонтировали сами нарушители."В администрации района сейчас прорабатывается вопрос о том, как ликвидировать данную свалку. Из-за того, что объём большой, сделать это мгновенно не представляется возможным. Для этого необходимо выделение большего количества техники и средств согласно муниципальному контракту. Поэтому как только решение о том, в какие сроки ликвидировать свалку, будет принято, обязательно данный участок будет очищен. В течение летнего периода это будет осуществлено", - сообщила пресс-секретарь администрации Центрального района Красноярска Олеся Витюк.











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