НОВОСТИ | Общество













14.06.17 17:26 Министерство образования края опубликовало первые результаты ЕГЭ





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ЕГЭ по географии писали 184 выпускника и никто из них не получил максимум баллов. 28 человек не справились с работой вовсе. Также известны результаты ЕГЭ по базовой математике, его в крае сдавали свыше 12 тысяч школьников. Более 90% выпускников получили положительную оценку, более 4 тысяч написали работу на высший балл.







Выпускники в регионе хорошо разбираются в информатике и плохо знают географию - министерство образования Красноярского края опубликовало первые результаты ЕГЭ. В этом году в крае сразу пять выпускников написали экзамен по информатике на 100 баллов. Напомним, в прошлом году на максимум экзамен сдал лишь один человек. Всего этот предмет писали больше полутора тысяч человек, более 170 набрали свыше 80 баллов. Не справились с экзаменом 235 выпускников.ЕГЭ по географии писали 184 выпускника и никто из них не получил максимум баллов. 28 человек не справились с работой вовсе. Также известны результаты ЕГЭ по базовой математике, его в крае сдавали свыше 12 тысяч школьников. Более 90% выпускников получили положительную оценку, более 4 тысяч написали работу на высший балл.











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