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14.06.17 11:30 Столкновение маршруток парализовало движение в центре Красноярска





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В результате из четырёх полос свободна осталась одна. Выехать из центра в Октябрьский и Железнодорожный район стало почти невозможно. Тысячи красноярцев в итоге опоздали на работу.







Сегодня утром два столкнувшихся автобуса спровоцировали километровые пробки в центре. Авария произошла на перекрёстке улиц Ленина и Робеспьера. Маршрутка, похоже, из-за невнимательности протаранила своего конкурента.В результате из четырёх полос свободна осталась одна. Выехать из центра в Октябрьский и Железнодорожный район стало почти невозможно. Тысячи красноярцев в итоге опоздали на работу.











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