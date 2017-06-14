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14.06.17 17:25 На реконструкцию БСМП выделят 155 млн из резервного фонда правительства РФ





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155 миллионов рублей из резервного фонда правительства России пойдут на реконструкцию БСМП в Красноярске. Напомним, больница скорой медицинской помощи должна стать одним из объектов Универсиады 2019 года. Субсидии, а это более 350 миллионов рублей, выделены пяти регионам России на софинасирование строительства медицинских объектов. Самая большая сумма поступит в Красноярский край. В распоряжении федерального правительства особо отмечено, что все объекты должны быть введены в эксплуатацию не позднее 2018 года.











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