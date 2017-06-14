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14.06.17 17:22 На правобережье закрыли зал игровых автоматов





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В Красноярске закрыт зал игровых автоматов. Администратора могут отправить в колонию на два года. Полицейские пресекли деятельность игрового салона, который работал в подвале жилого дома на улице Щорса. 26 автоматов изъяли. В незаконной организации и проведении азартных игр подозревается 23-летняя жительница краевого центра. В пресс-службе подтвердили: девушка лишь администратор клуба, а не его владелица. Тем не менее, ей грозит до двух лет лишения свободы.













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