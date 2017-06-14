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14.06.17 17:29 Футбольным "Енисеем" заинтересовались китайские товаропроизводители





Фото Фото: denpetrovskiy



Футбольным "Енисеем" заинтересовались китайские товаропроизводители. Такую фотографию в Twitter опубликовал спортивный директор клуба. Логотип футбольной команды явно поддельный.



Остаётся только гадать, с чем связан такой интерес к красноярскому футболу. Может быть, дело в том, что "Енисей" в этом году добился рекордного в своей истории результата: завоевал бронзовые медали Футбольной национальной лиги.







Футбольным "Енисеем" заинтересовались китайские товаропроизводители. Такую фотографию в Twitter опубликовал спортивный директор клуба. Логотип футбольной команды явно поддельный.Остаётся только гадать, с чем связан такой интерес к красноярскому футболу. Может быть, дело в том, что "Енисей" в этом году добился рекордного в своей истории результата: завоевал бронзовые медали Футбольной национальной лиги.













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