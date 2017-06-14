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14.06.17 17:23 Прокурор Пий-Хемского района Тывы погиб в автоаварии





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"Произошло ДТП с участием автомобилей Range Rover и Toyota Camry, который выехал на полосу встречного движения. В результате данного ДТП наступила смерть 53-летнего мужчины, который находился на пассажирском сиденье и являлся прокурором Пий-Хемского района Республики Тыва", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Дегидь.







Следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Ермаковском районе. Возбуждено уголовное дело. В результате аварии погиб прокурор из Тывы. ДТП произошло днём на автодороге Р-257 "Енисей"."Произошло ДТП с участием автомобилей Range Rover и Toyota Camry, который выехал на полосу встречного движения. В результате данного ДТП наступила смерть 53-летнего мужчины, который находился на пассажирском сиденье и являлся прокурором Пий-Хемского района Республики Тыва", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Дегидь.













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