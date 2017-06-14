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НОВОСТИ | Общество





14.06.17 17:30 В Красноярске отметили Всемирный день донора



Фото
В краевом центре крови №1 отметили Всемирный день донора. Сам праздник утверждён 14 июня в 2005 году на Всемирной ассамблее здравоохранения. В Красноярске же прошла молодёжная акция "Капля добра", в рамках которой для доноров была организована интерактивная площадка с играми и фотосессиями.

Ежегодно в крае более 60 тысяч доноров посещают пункты переливания. Из них около 6,5 тысяч носят звание "почётный донор". Вместе они сдают до 37 тонн крови. Этого хвататает на все больницы региона.

"Необходимое количество есть, но чтобы оно было всегда, поскольку востребовано ежедневно, мы и проводим такую работу, которая направлена на то, чтобы люди приходили не один раз, а оставались у нас и приходили повторно", - сказал заместитель главного врача Красноярского краевого центра крови №1 Александр Полеес.
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