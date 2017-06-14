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14.06.17 17:20 В Красноярске обнаружен завод по производству контрафактного алкоголя





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В складских помещениях полицейские обнаружили почти 33 тысячи бутылок с алкогольным коктейлем, готовых к реализации. В самом цеху находились канистры со спиртом общей массой свыше 14 тонн и оборудование для изготовления и розлива алкогольной продукции, в том числе пустые пластиковые бутылки, крышки, этикетки, пищевые красители и коробки. Всего у предпринимателей было изъято свыше 60 тонн алкоголя различной крепости; чтобы вывезти всю конфискованную продукцию со складов, полицейским понадобилось несколько грузовиков.



Здесь у станков полицейскими были задержаны и сотрудники подпольного цеха. Известно, что контроля за качеством производимой продукции на предприятии не было, как и разрешительных документов на изготовление напитка. Сейчас спиртосодержащую жидкость на безопасность предстоит проверить экспертам.



"Предположительно слабоалкогольные коктейли реализовывались в торговых точках на территории краевого центра. Устанавливается круг лиц, причастных к данной незаконной деятельности, каналы поставки и сбыта алкогольной продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.



Сейчас полицейские разыскивают и конфискуют всю продукцию, которая успела попасть с подпольного завода на прилавки магазинов. Напомним, у Красноярска уже есть трагичный опыт, связанный с суррогатным алкоголем: в 2015 году поддельным виски "Jack Daniels", который содержал метиловый спирт, отравились более 50 человек, ещё 11 погибли.





Цех по производству алкогольных напитков располагался на улице Северное шоссе в складах. Здесь была организована вся цепочка по производству спиртосодержащих напитков - от смешивания ингредиентов до упаковки.В складских помещениях полицейские обнаружили почти 33 тысячи бутылок с алкогольным коктейлем, готовых к реализации. В самом цеху находились канистры со спиртом общей массой свыше 14 тонн и оборудование для изготовления и розлива алкогольной продукции, в том числе пустые пластиковые бутылки, крышки, этикетки, пищевые красители и коробки. Всего у предпринимателей было изъято свыше 60 тонн алкоголя различной крепости; чтобы вывезти всю конфискованную продукцию со складов, полицейским понадобилось несколько грузовиков.Здесь у станков полицейскими были задержаны и сотрудники подпольного цеха. Известно, что контроля за качеством производимой продукции на предприятии не было, как и разрешительных документов на изготовление напитка. Сейчас спиртосодержащую жидкость на безопасность предстоит проверить экспертам."Предположительно слабоалкогольные коктейли реализовывались в торговых точках на территории краевого центра. Устанавливается круг лиц, причастных к данной незаконной деятельности, каналы поставки и сбыта алкогольной продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.Сейчас полицейские разыскивают и конфискуют всю продукцию, которая успела попасть с подпольного завода на прилавки магазинов. Напомним, у Красноярска уже есть трагичный опыт, связанный с суррогатным алкоголем: в 2015 году поддельным виски "Jack Daniels", который содержал метиловый спирт, отравились более 50 человек, ещё 11 погибли. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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