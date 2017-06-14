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14.06.17 17:27 Нескучное лето: какие культурные мероприятия ждут красноярцев





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Те, кому танцы не по нраву, но на сцену хочется, также смогут проявить себя во всей красе. На этой сцене каждые выходные будут проходить отборочные этапы конкурса "Стань звездой!". Любой желающий, обладающий талантами, сможет продемонстрировать их перед широкой аудиторией.



Ещё одной площадкой станет восточная часть острова Татышев. Там, где выступает "Оркестр на траве", теперь будут греметь "Музыкальные пятницы". "Каждую пятницу на острове Татышев в 18:30 будут проходить концерты, выступления наших прославленных коллективов: камерный оркестр Михаила Бенюмова, хора "Тебе поемъ" Константина Якобсона, Красноярского духового оркестра, коллективов из дворцов культуры и молодёжных", - рассказала Руководитель главного управления культуры Наталья Малащук.



Открытие сезона пройдёт в пятницу, 16 июня. Духовой оркестр исполнит композиции из популярных фильмов. А завершится творческий марафон 2 сентября гала-концертом.





Уже на этих выходных в Красноярске развернётся проект "Летние вечера". Культурная жизнь будет кипеть на сцене, установленной на нижнем ярусе набережной. В рамках конкурса "Танцующий город" профессиональные хореографы обучат прохожих различным танцам.Те, кому танцы не по нраву, но на сцену хочется, также смогут проявить себя во всей красе. На этой сцене каждые выходные будут проходить отборочные этапы конкурса "Стань звездой!". Любой желающий, обладающий талантами, сможет продемонстрировать их перед широкой аудиторией.Ещё одной площадкой станет восточная часть острова Татышев. Там, где выступает "Оркестр на траве", теперь будут греметь "Музыкальные пятницы". "Каждую пятницу на острове Татышев в 18:30 будут проходить концерты, выступления наших прославленных коллективов: камерный оркестр Михаила Бенюмова, хора "Тебе поемъ" Константина Якобсона, Красноярского духового оркестра, коллективов из дворцов культуры и молодёжных", - рассказала Руководитель главного управления культуры Наталья Малащук.Открытие сезона пройдёт в пятницу, 16 июня. Духовой оркестр исполнит композиции из популярных фильмов. А завершится творческий марафон 2 сентября гала-концертом. Роман РЫКОВ

















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