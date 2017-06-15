НОВОСТИ | Общество













15.06.17 08:55 Ребёнка с пересаженным сердцем не выпустили на лечение за границу





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"Справки ранее предоставляла, говорили, всё нормально, можно вылетать. Ему после пересадки сердца необходимо каждый год сдавать анализ на отторжение. А поскольку он маленький, биопсия ему противопоказана, поэтому нужно сдавать кровь. Пересадка была там, и образцы донора крови хранятся только там", - пояснила мама ребёнка с пересаженным сердцем Светлана Ананьева.







Судебные приставы не выпустили за границу мать с больным ребёнком. Об этом рассказала сама женщина. Год назад её сыну Вите Наймушину в Индии успешно провели операцию по пересадке сердца. Тогда средства на поездку и дорогостоящее лечение мальчику помогали собрать неравнодушные красноярцы. Однако вылететь к врачам повторно семье не удалось из-за долгов. Мама трёхлетнего Вити в ближайшее время планирует документально подтвердить приставам жизненную необходимость вылета за границу."Справки ранее предоставляла, говорили, всё нормально, можно вылетать. Ему после пересадки сердца необходимо каждый год сдавать анализ на отторжение. А поскольку он маленький, биопсия ему противопоказана, поэтому нужно сдавать кровь. Пересадка была там, и образцы донора крови хранятся только там", - пояснила мама ребёнка с пересаженным сердцем Светлана Ананьева.











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