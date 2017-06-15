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НОВОСТИ | Общество





15.06.17 09:17 Красноярские нейрохирурги провели уникальную операцию



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На операционном столе пациентка с диагнозом глиобластома. Это наиболее агрессивная форма опухоли мозга. Внешне раковые клетки не отличаются от здоровых, и сложность хирургического вмешательства в том, что, с одной стороны, врачам нужно удалить весь поражённый участок, чтобы исключить возможные метастазы, с другой - нельзя задеть здоровую ткань, ведь каждая клетка отвечает за важную функцию. Чтобы опухоль увидеть, красноярские учёные придумали специальный спрей. После его использования границы опухоли хорошо видны.

Уникальная операция длилась 4,5 часа. До этого учёные много лет работали с аптамерами - это молекулы, которые способны распознавать раковые клетки. Сегодня найдены формулы для точного определения локации рака головного мозга, лёгкого и молочной железы. А сейчас в лаборатории биомолекулярных технологий работают с цифровым лекарством.

Аптамер с диском, попадая в организм, находит раковые клетки, и под воздействием электромагнитного поля опухоль разрушается. Это доказали эксперименты на животных. И это уже следующий - революционный шаг в лечении онкологии.


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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