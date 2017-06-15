НОВОСТИ | Общество













15.06.17 11:41 Обманутых дольщиков "Златоулочки" ждут в полиции





Фото



Установлено, что представители фирмы ООО "Злата" заключили 380 договоров купли-продажи земельных участков и строительного подряда, но обязательства по ним не исполнили. За помощью в полицию обратились лишь 150 пострадавших, и сейчас правоохранители просят обратиться в полицию всех обманутых дольщиков и клиентов фирмы.







Полицейские просят откликнуться обманутых дольщиков строительства загородного посёлка "Золотая горка" и жилого комплекса "Златоулочка". Напомним, в отношении сотрудников строительной компании возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества Установлено, что представители фирмы ООО "Злата" заключили 380 договоров купли-продажи земельных участков и строительного подряда, но обязательства по ним не исполнили. За помощью в полицию обратились лишь 150 пострадавших, и сейчас правоохранители просят обратиться в полицию всех обманутых дольщиков и клиентов фирмы.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













