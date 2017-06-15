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15.06.17 11:40 В Красноярске водитель внедорожника за несколько минут устроил две аварии





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



В Красноярске "бешеный" внедорожник устроил сразу две аварии за несколько минут. Сначала "Хонда" вылетела на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и ударила легковушку. Виновник ДТП попытался скрыться и свернул во дворы. Там автохам врезался в стоящий мирно джип. Скрыться повторно ему помешали другие автовладельцы и прохожие. По словам очевидцев, мужчина имел признаки опьянения. Сейчас все детали выясняют полицейские.







В Красноярске "бешеный" внедорожник устроил сразу две аварии за несколько минут. Сначала "Хонда" вылетела на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и ударила легковушку. Виновник ДТП попытался скрыться и свернул во дворы. Там автохам врезался в стоящий мирно джип. Скрыться повторно ему помешали другие автовладельцы и прохожие. По словам очевидцев, мужчина имел признаки опьянения. Сейчас все детали выясняют полицейские.













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