НОВОСТИ | Общество













15.06.17 11:22 В Красноярске открыли памятник профессору Войно-Ясенецкому





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По замыслу авторов, святитель Лука изображён в образе хирурга, в одной руке у него крест, в другой скальпель, что ещё раз подчёркивает неотделимость врача и архипастыря, о которой всегда говорил сам святитель Лука. Монумент создавали около полугода, выполнен он из камня, что, по словам руководства университета, является символом величия Луки в сфере медицины.



"Мы учёным советом приняли решение возвести памятник нашему покровителю земному и небесному - святителю Луке. Он объединяет хирурга, педагога и священника", - рассказал ректор КрасГМУ им. профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого Иван Артюхов.



Напомним, памятник профессору Войно-Ясенецкому открыли к 75-летию Красноярского медуниверситета и 140-летию со дня рождения святителя Луки. После освящения монумента в стенах вуза начнётся двухдневная научно-практическая конференция "Медицинское и духовное наследие профессора Войно-Ясенецкого", участие в которой примут учёные, работники здравоохранения и представители духовенства со всей страны.





Сотни будущих врачей собрались на площади перед красноярским медуниверситетом. Все они в ожидании важного для вуза события - открытия памятника выдающемуся хирургу Войно-Ясенецкому. Чин освящения проведёт митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.По замыслу авторов, святитель Лука изображён в образе хирурга, в одной руке у него крест, в другой скальпель, что ещё раз подчёркивает неотделимость врача и архипастыря, о которой всегда говорил сам святитель Лука. Монумент создавали около полугода, выполнен он из камня, что, по словам руководства университета, является символом величия Луки в сфере медицины."Мы учёным советом приняли решение возвести памятник нашему покровителю земному и небесному - святителю Луке. Он объединяет хирурга, педагога и священника", - рассказал ректор КрасГМУ им. профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого Иван Артюхов.Напомним, памятник профессору Войно-Ясенецкому открыли к 75-летию Красноярского медуниверситета и 140-летию со дня рождения святителя Луки. После освящения монумента в стенах вуза начнётся двухдневная научно-практическая конференция "Медицинское и духовное наследие профессора Войно-Ясенецкого", участие в которой примут учёные, работники здравоохранения и представители духовенства со всей страны. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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