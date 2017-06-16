НОВОСТИ













16.06.17 08:57 Красноярцы задали вопросы Владимиру Путину





Фото



Удалось красноярцам получить ответ на SMS. Житель Ужура задал вопрос: обманывал ли кто-нибудь Владимира Путина как президента и какие меры предпринимались к обманщикам.





Вопрос красноярца президенту России стал одним из самых популярных в социальных сетях. Александр Екимцов на прямой линии сделал предложение Владимиру Путину по поводу реновации: сноса панельных хрущёвок в Москве и переселения жильцов. Количество откликов - лайков, которые набрал его пост, оказалось одним из самых больших по специальному хэштегу. Активность красноярцев в целом оказалась одной из самых высоких.Удалось красноярцам получить ответ на SMS. Житель Ужура задал вопрос: обманывал ли кто-нибудь Владимира Путина как президента и какие меры предпринимались к обманщикам.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













