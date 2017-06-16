НОВОСТИ | Общество













16.06.17 09:05 В Красноярске перекроют часть Коммунального моста и улицы Дубровинского





Фото



Доступной для водителей останется лишь часть Коммунального моста над основным руслом реки Енисей. Попасть на неё можно будет через Ярыгинский проезд, но на него в городской администрации рекомендуют сильно не рассчитывать. Каждый час Коммунальный мост пропускает до 5 тысяч машин, и даже половины этого количества хватит для того, чтобы погрузить остров Отдыха в непролазные пробки.



Водителям и вовсе порекомендовали полностью исключить из своего маршрута Коммунальный мост, а лучше сменить автомобиль на автобус. Ожидается, что ремонт моста продлится как минимум до середины сентября. За это время строители целиком разберут и соберут обратно конструкцию моста - заменят накладную плиту, гидроизоляцию, асфальт и ограждения. Также в середине августа проведут частичный ремонт переправы над основным руслом реки. А вот опоры переправы не тронут, хотя при проведении изыскательских работ выяснилось, что грунт вокруг них серьёзно размыло.



"Выяснено, что необходимо провести даже не ремонт и не капремонт, а реконструкцию моста. А здесь уже средства в разы больше - более миллиарда рублей. Поэтому сегодня мы делаем первый этап - дорожное полотно. Именно специалисты, которые оценивают год постройки моста, состояние опор, говорят о том, что сегодня мост безопасен", - пояснил руководитель Департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков.



Уже вечером 16 июня и до 10 августа полностью закрытой для движения окажется и улица Дубровинского на отрезке от Сурикова до улицы Диктатуры пролетариата. Здесь будет проходить перекладка магистральных тепловых сетей с заменой оборудования и обустройством тепловых камер. Чтобы облегчить дорожную ситуацию, в понедельник для водителей откроют одностороннее движение по пешеходной зоне верхнего яруса набережной Енисея.



"Для того, чтобы обеспечить безопасность движения пешеходов, которые будут посещать набережную реки Енисей, на верхней набережной предусмотрено три регулируемых пешеходных перехода. Соответственно, движение пешеходов будет обеспечено", - сообщил начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения Игорь Воевалко.



Стоит отметить, что и это не конец мук автомобилистов этим летом, ведь в этом году городские власти также планируют провести масштабный ремонт проспекта Мира и улицы Ленина. Начать работы там ориентировочно должны уже 20 июня.





Перекрытие главной переправы города над Абаканской протокой назначено на 16 июня на 10 часов вечера. Проезд будет открыт лишь общественному транспорту и спецслужбам.Доступной для водителей останется лишь часть Коммунального моста над основным руслом реки Енисей. Попасть на неё можно будет через Ярыгинский проезд, но на него в городской администрации рекомендуют сильно не рассчитывать. Каждый час Коммунальный мост пропускает до 5 тысяч машин, и даже половины этого количества хватит для того, чтобы погрузить остров Отдыха в непролазные пробки.Водителям и вовсе порекомендовали полностью исключить из своего маршрута Коммунальный мост, а лучше сменить автомобиль на автобус. Ожидается, что ремонт моста продлится как минимум до середины сентября. За это время строители целиком разберут и соберут обратно конструкцию моста - заменят накладную плиту, гидроизоляцию, асфальт и ограждения. Также в середине августа проведут частичный ремонт переправы над основным руслом реки. А вот опоры переправы не тронут, хотя при проведении изыскательских работ выяснилось, что грунт вокруг них серьёзно размыло."Выяснено, что необходимо провести даже не ремонт и не капремонт, а реконструкцию моста. А здесь уже средства в разы больше - более миллиарда рублей. Поэтому сегодня мы делаем первый этап - дорожное полотно. Именно специалисты, которые оценивают год постройки моста, состояние опор, говорят о том, что сегодня мост безопасен", - пояснил руководитель Департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков.Уже вечером 16 июня и до 10 августа полностью закрытой для движения окажется и улица Дубровинского на отрезке от Сурикова до улицы Диктатуры пролетариата. Здесь будет проходить перекладка магистральных тепловых сетей с заменой оборудования и обустройством тепловых камер. Чтобы облегчить дорожную ситуацию, в понедельник для водителей откроют одностороннее движение по пешеходной зоне верхнего яруса набережной Енисея."Для того, чтобы обеспечить безопасность движения пешеходов, которые будут посещать набережную реки Енисей, на верхней набережной предусмотрено три регулируемых пешеходных перехода. Соответственно, движение пешеходов будет обеспечено", - сообщил начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения Игорь Воевалко.Стоит отметить, что и это не конец мук автомобилистов этим летом, ведь в этом году городские власти также планируют провести масштабный ремонт проспекта Мира и улицы Ленина. Начать работы там ориентировочно должны уже 20 июня. Владислав ТАМОШАУСКАС

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













