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16.06.17 11:35 В Назарове утонул семилетний мальчик





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Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Отметим, что в Назарове нет ни одного официального пляжа. Купание в местных водоёмах запрещено.







Трагедия в Назарове. В реке Чулым утонул семилетний мальчик. По предварительной информации, он отдыхал на неофициальном пляже без взрослых. Ребёнка затянуло в воронку и течение стало уносить его в сторону. Спасти мальчика пытался местный житель, однако мужчине удалось достать лишь бездыханное тело.Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Отметим, что в Назарове нет ни одного официального пляжа. Купание в местных водоёмах запрещено.











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