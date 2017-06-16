НОВОСТИ | Общество













16.06.17 11:47 Сотрудники здравоохранения отмечают профессиональный праздник





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"Я закончила медицинское училище и пошла работать в детскую больницу, в отделение новорождённых. И здесь я уже поняла, что мне это нравится. Сейчас я не жалею ни одного дня, что я работаю с детьми", - поделилась участковый педиатр Любовь Загайнова.



За преданность работе её признали лучшей в своей специальности и наградили дипломом. На торжественной церемонии 13 медиков получили нагрудные знаки "Отличник здравоохранения" и благодарственные письма. Их общими стараниями удалось почти на 30% снизить показатели детской смертности. Общая смертность населения достигла самых низких показателей за последние 20 лет. Впервые в Красноярском крае проведены успешные операции по пересадке сердца и печени. О здоровье жителей края сегодня заботится больше 10 тысяч врачей и больше 27 тысяч средних медицинских работников.



Награждены сегодня лучшие специалисты сферы здравоохранения. Но тёплых слов и поздравлений за свою готовность всегда помочь людям, несомненно, достойны все медики.





Дети и их эмоции - это то, что уже 17 лет дарит силы Любови Загайновой. Нагрузки большие: она участковый педиатр и в день к ней на приём приходит по 30 маленьких пациентов. Но время и внимание находит для каждого. Cама врач о своих заслугах говорить не привыкла. Раньше она и подумать не могла, что найдет своё призвание в педиатрии."Я закончила медицинское училище и пошла работать в детскую больницу, в отделение новорождённых. И здесь я уже поняла, что мне это нравится. Сейчас я не жалею ни одного дня, что я работаю с детьми", - поделилась участковый педиатр Любовь Загайнова.За преданность работе её признали лучшей в своей специальности и наградили дипломом. На торжественной церемонии 13 медиков получили нагрудные знаки "Отличник здравоохранения" и благодарственные письма. Их общими стараниями удалось почти на 30% снизить показатели детской смертности. Общая смертность населения достигла самых низких показателей за последние 20 лет. Впервые в Красноярском крае проведены успешные операции по пересадке сердца и печени. О здоровье жителей края сегодня заботится больше 10 тысяч врачей и больше 27 тысяч средних медицинских работников.Награждены сегодня лучшие специалисты сферы здравоохранения. Но тёплых слов и поздравлений за свою готовность всегда помочь людям, несомненно, достойны все медики. Анастасия ЦЫГАНКОВА













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