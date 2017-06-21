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21.06.17 08:50 В Манском районе расследуют дело о гибели в пожаре трёх молодых людей





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Это всё, что осталось от сына Надежды Тарасовой. Дело хотели закрыть. Списать на несчастный случай - мол, виной всему непотушенная свеча. Мать похоронила останки, но когда увидела результаты судмедэкспертизы, её стали мучить сомнения. К примеру, в отчёте не указано, что левая рука у Лёши была сломана. И теперь Надежда Тарасова не верит, что похоронила своего сына и что пожар произошёл случайно.



"У моего сына головы нет, позвоночника нет - какую дети войну прошли?! Дашу по печени похоронили, костей нет, а Лизу до сих пор найти не могут. Я прошу Красноярск взять это дело на контроль и помочь нам, родителям. Я ночами не сплю", - говорит мать погибшего Алексея Тарасова Надежда Тарасова.



Родители добились продолжения расследования. Съёмочная группа Вестей отправилась в Манский район. На территорию охотничьей базы, о которой идёт речь, не пускают, так как это частные владения. Здесь как минимум семь собственников, у каждого свой дом, они приезжают сюда отдохнуть и поохотиться. Кстати, отец одного из молодых людей, который был в той самой компании, как раз владелец одного из домов.



Его сын, к слову, жив. Он спал в соседнем доме. Местный сторож рассказывает, печь была исправна, электричество на ночь отключили. О компании ребят отзывается положительно. Расследование ведёт Дмитрий Бобров. Ему как более опытному сотруднику передали дело месяц назад. Рассказывает, признаков насильственной смерти не обнаружено. Свидетелей проверили на детекторе лжи. Кроме спортсменов и сторожа, на базе никого не было. Следов чужаков не нашли.



"Отрабатываются все возможные версии. В том числе версии, которые выдвигают родители погибших. Например, убийство", - сообщил заместитель руководителя Уярского межрайонного следственного отдела ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Дмитрий Бобров.



Пообещали сделать всё, чтобы отыскать останки второй девушки. Она числится пропавшей без вести. Просьбу Надежды Тарасовой услышали и назначили анализ ДНК. Тем временем мама Алексея переживает ещё одну неприятность - уверяет, цепочку с крестиком, по которым она опознала сына, украли в красноярском морге.





Сыну Надежды Тарасовой было 19. Студент СФУ, мастер спорта по дзюдо, всегда помогал матери, подрабатывал по вечерам. Перед Новым годом с друзьями-спортсменами, их было семь, Алексей отправился отдохнуть на охотничью турбазу в Манский район. В три часа ночи дом, где спали Лёша Тарасов и две девушки - они дружили с детства, загорелся.Это всё, что осталось от сына Надежды Тарасовой. Дело хотели закрыть. Списать на несчастный случай - мол, виной всему непотушенная свеча. Мать похоронила останки, но когда увидела результаты судмедэкспертизы, её стали мучить сомнения. К примеру, в отчёте не указано, что левая рука у Лёши была сломана. И теперь Надежда Тарасова не верит, что похоронила своего сына и что пожар произошёл случайно."У моего сына головы нет, позвоночника нет - какую дети войну прошли?! Дашу по печени похоронили, костей нет, а Лизу до сих пор найти не могут. Я прошу Красноярск взять это дело на контроль и помочь нам, родителям. Я ночами не сплю", - говорит мать погибшего Алексея Тарасова Надежда Тарасова.Родители добились продолжения расследования. Съёмочная группа Вестей отправилась в Манский район. На территорию охотничьей базы, о которой идёт речь, не пускают, так как это частные владения. Здесь как минимум семь собственников, у каждого свой дом, они приезжают сюда отдохнуть и поохотиться. Кстати, отец одного из молодых людей, который был в той самой компании, как раз владелец одного из домов.Его сын, к слову, жив. Он спал в соседнем доме. Местный сторож рассказывает, печь была исправна, электричество на ночь отключили. О компании ребят отзывается положительно. Расследование ведёт Дмитрий Бобров. Ему как более опытному сотруднику передали дело месяц назад. Рассказывает, признаков насильственной смерти не обнаружено. Свидетелей проверили на детекторе лжи. Кроме спортсменов и сторожа, на базе никого не было. Следов чужаков не нашли."Отрабатываются все возможные версии. В том числе версии, которые выдвигают родители погибших. Например, убийство", - сообщил заместитель руководителя Уярского межрайонного следственного отдела ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Дмитрий Бобров.Пообещали сделать всё, чтобы отыскать останки второй девушки. Она числится пропавшей без вести. Просьбу Надежды Тарасовой услышали и назначили анализ ДНК. Тем временем мама Алексея переживает ещё одну неприятность - уверяет, цепочку с крестиком, по которым она опознала сына, украли в красноярском морге. Мария СЕМЁНОВА

















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