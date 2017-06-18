НОВОСТИ













19.06.17 08:31 Вести. Красноярск. События недели от 18.06.2017

В этом выпуске:



- Предчувствуя пробки. Долгожданный и пугающий одновременно ремонт Коммунального моста начался. Чем это грозит красноярским автомобилистам и где ещё проехать летом будет невозможно?



- Не по профессии, а по зову души. Почему красноярцы бесплатно ухаживают за больными и какую роль волонтёры могут сыграть в выздоровлении человека?



- Легенда мировых шахмат в Красноярске. Удалось ли юным спортсменам обыграть самого Анатолия Карпова и какие партии сейчас выстраивает мастер?



- Неблизкий путь к слушателю. "Радиомобиль" завершает свои поездки по краю. О чём жители региона рассказали радиожурналистам и какая встреча была самой тёплой?











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













