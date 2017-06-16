НОВОСТИ | Государство













16.06.17 17:25 Глава Мотыгинского района подал в отставку





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"Как может быть для мужчины зарплата в 50 тысяч, с учётом того, что я несу расходы, живя в районе. Привожу домой 30 тысяч рублей - о чём говорить? Для такой должности, громко звучащей, для такой ответственности это к самому себе неуважительно", - пояснил экс-глава Мотыгинского района Алексей Храмцов.



Напомним, что Алексей Храмцов был избран главой Мотыгинского района 22 июля 2015 года. До этого он три года возглавлял главное управление образования Красноярска.







Мотыгинский район остался без главы. Алексей Храмцов заявил о своей добровольной отставке. Соответствующее решение уже принял районный совет депутатов. Главной причиной ухода с поста Храмцов назвал слишком низкую для руководителя такого ранга зарплату. По его словам, 50 тысяч рублей - небольшие деньги при таком высоком уровне ответственности."Как может быть для мужчины зарплата в 50 тысяч, с учётом того, что я несу расходы, живя в районе. Привожу домой 30 тысяч рублей - о чём говорить? Для такой должности, громко звучащей, для такой ответственности это к самому себе неуважительно", - пояснил экс-глава Мотыгинского района Алексей Храмцов.Напомним, что Алексей Храмцов был избран главой Мотыгинского района 22 июля 2015 года. До этого он три года возглавлял главное управление образования Красноярска.











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