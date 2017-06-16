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НОВОСТИ | Государство





16.06.17 17:25 Глава Мотыгинского района подал в отставку



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Мотыгинский район остался без главы. Алексей Храмцов заявил о своей добровольной отставке. Соответствующее решение уже принял районный совет депутатов. Главной причиной ухода с поста Храмцов назвал слишком низкую для руководителя такого ранга зарплату. По его словам, 50 тысяч рублей - небольшие деньги при таком высоком уровне ответственности.

"Как может быть для мужчины зарплата в 50 тысяч, с учётом того, что я несу расходы, живя в районе. Привожу домой 30 тысяч рублей - о чём говорить? Для такой должности, громко звучащей, для такой ответственности это к самому себе неуважительно", - пояснил экс-глава Мотыгинского района Алексей Храмцов.

Напомним, что Алексей Храмцов был избран главой Мотыгинского района 22 июля 2015 года. До этого он три года возглавлял главное управление образования Красноярска.
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