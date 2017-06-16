АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





16.06.17 17:30 Лучшие лесорубы края состязались в профессиональном мастерстве



Фото
В борьбе за звание лучшего они скрестили… бензопилы. Работа почти ювелирная - если лесоруб ошибётся хотя бы на пару сантиметров, уже получается брак. Аккуратность важна так же, как и скорость и точность. На импровизированном бревне нужно обстрогать 30 сучков. Максимально быстро. Здесь главное - не повредить ствол дерева.

"За каждый промах начисляются штрафные баллы. Нельзя, например, оставлять пеньки на сучьях, чтобы ровный срез был; на скорость; чтобы не порезались, никаких ран не было. Это всё штрафные очки. Достаточно ответственно, здесь миллиметры могут решать всё", - отметила представитель организатора конкурса Екатерина Боровенко.

Буквально одно движение лесной машины - харвестера, и ствол дерева уже на земле. Основная сложность этого этапа в том, что лесоруб должен не просто повалить дерево, а попасть им точно в цель - максимально близко к центральному самому высокому колышку. Но самое эффектное зрелище - сбор башни из чурок. Причём сделать это надо при помощи лесного собрата механической пилы - манипулятором форвардера. Оказалось, что металлической клешнёй можно не только грузить связки брёвен - такая ювелирная работа ей тоже под силу.

Участники уже отправились на свои лесосеки, а лучшим лесорубам предстоят новые конкурсы. Победители красноярского этапа отправятся на всероссийские соревнования лесорубов. Они пройдут летом этого года в Петрозаводске.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.