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16.06.17 17:30 Лучшие лесорубы края состязались в профессиональном мастерстве





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"За каждый промах начисляются штрафные баллы. Нельзя, например, оставлять пеньки на сучьях, чтобы ровный срез был; на скорость; чтобы не порезались, никаких ран не было. Это всё штрафные очки. Достаточно ответственно, здесь миллиметры могут решать всё", - отметила представитель организатора конкурса Екатерина Боровенко.



Буквально одно движение лесной машины - харвестера, и ствол дерева уже на земле. Основная сложность этого этапа в том, что лесоруб должен не просто повалить дерево, а попасть им точно в цель - максимально близко к центральному самому высокому колышку. Но самое эффектное зрелище - сбор башни из чурок. Причём сделать это надо при помощи лесного собрата механической пилы - манипулятором форвардера. Оказалось, что металлической клешнёй можно не только грузить связки брёвен - такая ювелирная работа ей тоже под силу.



Участники уже отправились на свои лесосеки, а лучшим лесорубам предстоят новые конкурсы. Победители красноярского этапа отправятся на всероссийские соревнования лесорубов. Они пройдут летом этого года в Петрозаводске.





В борьбе за звание лучшего они скрестили… бензопилы. Работа почти ювелирная - если лесоруб ошибётся хотя бы на пару сантиметров, уже получается брак. Аккуратность важна так же, как и скорость и точность. На импровизированном бревне нужно обстрогать 30 сучков. Максимально быстро. Здесь главное - не повредить ствол дерева."За каждый промах начисляются штрафные баллы. Нельзя, например, оставлять пеньки на сучьях, чтобы ровный срез был; на скорость; чтобы не порезались, никаких ран не было. Это всё штрафные очки. Достаточно ответственно, здесь миллиметры могут решать всё", - отметила представитель организатора конкурса Екатерина Боровенко.Буквально одно движение лесной машины - харвестера, и ствол дерева уже на земле. Основная сложность этого этапа в том, что лесоруб должен не просто повалить дерево, а попасть им точно в цель - максимально близко к центральному самому высокому колышку. Но самое эффектное зрелище - сбор башни из чурок. Причём сделать это надо при помощи лесного собрата механической пилы - манипулятором форвардера. Оказалось, что металлической клешнёй можно не только грузить связки брёвен - такая ювелирная работа ей тоже под силу.Участники уже отправились на свои лесосеки, а лучшим лесорубам предстоят новые конкурсы. Победители красноярского этапа отправятся на всероссийские соревнования лесорубов. Они пройдут летом этого года в Петрозаводске. Дмитрий БЫЗОВ

















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