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НОВОСТИ | Общество





16.06.17 17:22 Глава Красноярска побывал на объектах дорожного ремонта



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Из пяти подрядчиков, которые сейчас ремонтируют дороги в Красноярске, "Стройтехникс" оказался самым проблемным. Отставание от графика 10 дней. Только начали работы на улице Свердловская. На Вавилова, Тимошенкова, Тургенева, Лесопильщиков выйдут раньше сроков - до 1 июля, а вот в переулке Медицинский должны были появиться ещё вчера. Штраф - 870 тысяч рублей.

"Видение подрядчика: ломать - не строить. Мы не хотели усложнять дорожную обстановку, как материал появился, мы приступим к производству работ", - пояснил заместитель генерального директора ООО "Стройтехникс" Виктор Шаповалов.

Как раз в таких ситуациях временная схема движения и может дать сбой. А впереди перекрытие улицы Маркса и проспекта Мира. Ситуация с заторами будет усугубляться с началом работ на Коммунальном мосту. Основная нагрузка ляжет на Дубровинского уже сегодня, а разметки на законченных участках ещё нет. Здесь, к слову, поменяют лишь 65% бортового камня.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поручил заказчику ещё раз проверить качество выполненных работ, и в частности бордюров - старых и новых - на соответствие гостам: морозостойкость должна быть не ниже 300 циклов. "Как говорится, надо семь раз отмерить, чтобы один раз отрезать. В данном случае принять эти работы. Мы должны дополнительно проверить качество всех материалов и только потом приступить к оплате работ", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Сейчас работы ведутся на 23-х объектах Красноярска, а в планах 43. И если в прошлом году отремонтировали 450 тысяч квадратных метров дорог, то в этом - в три раза больше.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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