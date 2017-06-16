НОВОСТИ | Общество













16.06.17 17:28 В Енисейском районе обработали от шелкопряда 500 тысяч гектаров леса





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Всего в этом году от вредителя обработают почти 900 тысяч гектаров леса, но пока орошение тайги прекращено из-за начала периода окукливания гусениц и продолжится осенью после уточнения границ разлёта бабочек. Напомним, из-за вспышки сибирского шелкопряда в Енисейском районе введён режим чрезвычайной ситуации.



"На данный момент у нас погибло уже 335 тысяч гектаров лесов. Часть вырублена, часть остаётся на корню, но дальнейшее их нахождение может вызвать возникновение очагов других карантинных организмов - усачей, а впоследствии и лесных пожаров", - пояснил начальник отдела надзора по карантину растений управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Сергей Звягинцев.







Бой с шелкопрядом. В Енисейском районе Красноярского края провели обработку почти 500 тысяч гектаров леса. На деревья с самолётов Ан-2 распыляют биологические препараты, всего в обработке деревьев задействовано 19 крылатых машин. Специалисты напоминают, что доступ людей в заражённые места запрещён, здесь установлены предупреждающие знаки, работу ведут патрули.Всего в этом году от вредителя обработают почти 900 тысяч гектаров леса, но пока орошение тайги прекращено из-за начала периода окукливания гусениц и продолжится осенью после уточнения границ разлёта бабочек. Напомним, из-за вспышки сибирского шелкопряда в Енисейском районе введён режим чрезвычайной ситуации."На данный момент у нас погибло уже 335 тысяч гектаров лесов. Часть вырублена, часть остаётся на корню, но дальнейшее их нахождение может вызвать возникновение очагов других карантинных организмов - усачей, а впоследствии и лесных пожаров", - пояснил начальник отдела надзора по карантину растений управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Сергей Звягинцев.











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