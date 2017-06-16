Эксперты признали красноярские пляжи опасными для купания. В Роспотребнадзоре сообщили, что вода в Абаканской протоке и в искусственном водоёе острова Татышев не соответствует установленным нормативам. Количество бактерий в воде в семь раз превышает гигиенические нормативы. При купании можно заразиться гепатитом А, энтеровирусными инфекциями и паразитарными болезнями.
Наталья Краснопеева, главный специалист-эксперт Роспотребнадзора по Красноярскому краю: "Вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Кроме обследования данных водоёмов проведены отборы проб воды в озере-парке "Октябрьский", там вода также не отвечает гигиеническим нормативам, купаться в ней настоятельно не рекомендуется".