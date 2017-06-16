НОВОСТИ | Общество













16.06.17 17:20 Красноярские пляжи признаны опасными для купания





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Наталья Краснопеева, главный специалист-эксперт Роспотребнадзора по Красноярскому краю: "Вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Кроме обследования данных водоёмов проведены отборы проб воды в озере-парке "Октябрьский", там вода также не отвечает гигиеническим нормативам, купаться в ней настоятельно не рекомендуется".







Эксперты признали красноярские пляжи опасными для купания. В Роспотребнадзоре сообщили, что вода в Абаканской протоке и в искусственном водоёе острова Татышев не соответствует установленным нормативам. Количество бактерий в воде в семь раз превышает гигиенические нормативы. При купании можно заразиться гепатитом А, энтеровирусными инфекциями и паразитарными болезнями."Вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Кроме обследования данных водоёмов проведены отборы проб воды в озере-парке "Октябрьский", там вода также не отвечает гигиеническим нормативам, купаться в ней настоятельно не рекомендуется".











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