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19.06.17 08:45 Руководителя "Златоулочки" арестовали на два месяца





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На данный момент известно, что пострадавшими оказались 150 дольщиков "Златоулочки". Сумма ущерба - более 110 миллионов рублей. И только 35 из них потратили на строительство жилых домов в посёлке "Золотая горка" и малоэтажных многоквартирных домов комплекса "Златоулочка" в Емельяновском районе. Остальные средства были потрачены не по назначению.



Суд также арестовал 426 земельных участков подозреваемых, за счёт чего может быть возмещён ущерб пострадавшим.







Руководителя "Златоулочки" арестовали на два месяца. Такое решение вынес суд Центрального района Красноярска. Обвинения в мошенничестве предъявлено двум представителям фирмы, но кого именно взяли под стражу, не уточняется.На данный момент известно, что пострадавшими оказались 150 дольщиков "Златоулочки". Сумма ущерба - более 110 миллионов рублей. И только 35 из них потратили на строительство жилых домов в посёлке "Золотая горка" и малоэтажных многоквартирных домов комплекса "Златоулочка" в Емельяновском районе. Остальные средства были потрачены не по назначению.Суд также арестовал 426 земельных участков подозреваемых, за счёт чего может быть возмещён ущерб пострадавшим.











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