Руководителя "Златоулочки" арестовали на два месяца. Такое решение вынес суд Центрального района Красноярска. Обвинения в мошенничестве предъявлено двум представителям фирмы, но кого именно взяли под стражу, не уточняется.
На данный момент известно, что пострадавшими оказались 150 дольщиков "Златоулочки". Сумма ущерба - более 110 миллионов рублей. И только 35 из них потратили на строительство жилых домов в посёлке "Золотая горка" и малоэтажных многоквартирных домов комплекса "Златоулочка" в Емельяновском районе. Остальные средства были потрачены не по назначению.
Суд также арестовал 426 земельных участков подозреваемых, за счёт чего может быть возмещён ущерб пострадавшим.