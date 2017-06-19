НОВОСТИ | Общество













19.06.17 08:49 Эдхам Акбулатов прокомментировал идею красноярца о сносе хрущёвок





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Количество лайков, которые набрал его пост, оказалось одним из самых больших в соцсетях. Путин не ответил, зато отреагировал мэр Красноярска. В городе на данный момент одна из проблем - это переселение из ветхого и аварийного жилья.



"Нам важно именно эту категорию жилого фонда ликвидировать, переселить людей в современное жильё, это реальная насущная проблема. В целом в городе сейчас 10 площадок, где реализуются проекты развития застроенных территорий, в этом году мы предполагаем выставить на торги ещё 16 площадок, где проживает почти 1,5 тысячи семей", - сказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.







Эдхам Акбулатов прокомментировал идею красноярца Александра Екимцова. Напомним, он сделал предложение Владимиру Путину по поводу реновации: сноса панельных хрущёвок в Москве и переселения жильцов. Мол, если москвичи не хотят, давайте попробуем в Красноярске.Количество лайков, которые набрал его пост, оказалось одним из самых больших в соцсетях. Путин не ответил, зато отреагировал мэр Красноярска. В городе на данный момент одна из проблем - это переселение из ветхого и аварийного жилья."Нам важно именно эту категорию жилого фонда ликвидировать, переселить людей в современное жильё, это реальная насущная проблема. В целом в городе сейчас 10 площадок, где реализуются проекты развития застроенных территорий, в этом году мы предполагаем выставить на торги ещё 16 площадок, где проживает почти 1,5 тысячи семей", - сказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.













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