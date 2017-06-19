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19.06.17 09:00 Красноярские кардиологи провели третью операцию по пересадке сердца





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Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Напомним, первая подобная трансплантация в крае состоялась в октябре прошлого года. После операции пациент может вести полноценную жизнь, но врачи пристально следят за его здоровьем.



"Мы каждую неделю, даже после выписки, встречаемся с ним в стационаре, чего не происходит с другими пациентами. Мы проводим пункцию миокарды, смотрим результаты и следим, чтобы он сам привык к регулярному дисциплинированному приёму препаратов", - пояснила кардиолог отделения кардиохирургииИрина Утиманова.







В красноярской краевой больнице прошла третья операция по трансплантации сердца. Донорский орган получил 46-летний мужчина. Операция ему требовалась из-за диагноза кардиомиопатия. В очереди он стоял первым, но из-за редкой группы крови шансы на пересадку были невелики. Но донорское сердце всё-таки удалось найти.Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Напомним, первая подобная трансплантация в крае состоялась в октябре прошлого года. После операции пациент может вести полноценную жизнь, но врачи пристально следят за его здоровьем."Мы каждую неделю, даже после выписки, встречаемся с ним в стационаре, чего не происходит с другими пациентами. Мы проводим пункцию миокарды, смотрим результаты и следим, чтобы он сам привык к регулярному дисциплинированному приёму препаратов", - пояснила кардиолог отделения кардиохирургииИрина Утиманова.













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