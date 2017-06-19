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19.06.17 11:48 В регионе построят мусороперерабатывающие заводы





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К слову, один такой уже работает на правобережье. Мусор туда свозят не только из Красноярска, но и из пригорода. Программа расширяется по всему краю, и скоро подобные заводы появятся в соседних районах края.



"Сейчас ведутся переговоры по Сосновоборску, Железногорску. Уже построены похожие объекты в Шарыпове, ведутся переговоры по Ачинску. По нашим оценкам, объём инвестиций в эту сферу - 1 миллиард рублей", - сообщила начальник отдела министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.



Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45 на телеканале "Россия".





В Красноярском крае утверждена новая схема очистки территории от мусора. Это значит, что помимо установки специальных баков во дворах в краевом центре построят мусороперерабатывающие заводы, которые дадут бытовым и производственным отходам вторую жизнь.К слову, один такой уже работает на правобережье. Мусор туда свозят не только из Красноярска, но и из пригорода. Программа расширяется по всему краю, и скоро подобные заводы появятся в соседних районах края."Сейчас ведутся переговоры по Сосновоборску, Железногорску. Уже построены похожие объекты в Шарыпове, ведутся переговоры по Ачинску. По нашим оценкам, объём инвестиций в эту сферу - 1 миллиард рублей", - сообщила начальник отдела министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45 на телеканале "Россия".

















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