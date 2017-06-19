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19.06.17 11:32 Закрытие Коммунального моста привело к пробкам в Красноярске





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Встала улица Дубровинского. К слову, сейчас это единственная дорога, по которой водители могут выехать с 4-го моста. Не дали разогнаться по и без того узкой дороге дорожные рабочие, которые вместо двух полос оставили для проезда одну.



Пробки на Дубровинского можно было избежать, если бы с 4-го моста была прямая дорога в Октябрьский район города. Но улица Волочаевская ещё не достроена, а дорога на территории завода "Краслесмаш", которая, минуя Копылова, выходит в районе пересечения улиц Спартаковцев и Энгельса, платная. Принадлежит эта территория строительной компании "Сибиряк", которую возглавляет Владимир Егоров, но облегчить участь красноярцев он так и не решился. К слову, сегодня многим жителям краевого центра пришлось пересесть на автобус.



Несмотря на то, что мост закрыт для движения личного транспорта, с двух сторон дежурят экипажи полицейских, водители всё равно ищут различные уловки, чтобы просочиться на переправу. Ремонт моста завершится не раньше середины сентября. В августе массово вернутся отпускники и студенты, следовательно, увеличится и количество пробок.





Каждый час Коммунальный мост пропускал через себя до 5000 машин, но сегодня этот поток распределился на другие переправы и магистрали города, которые явно не справлялись с поставленной задачей. Как следствие - пробки на Ярыгинском проезде, на улице Мичурина и Октябрьском мосту.Встала улица Дубровинского. К слову, сейчас это единственная дорога, по которой водители могут выехать с 4-го моста. Не дали разогнаться по и без того узкой дороге дорожные рабочие, которые вместо двух полос оставили для проезда одну.Пробки на Дубровинского можно было избежать, если бы с 4-го моста была прямая дорога в Октябрьский район города. Но улица Волочаевская ещё не достроена, а дорога на территории завода "Краслесмаш", которая, минуя Копылова, выходит в районе пересечения улиц Спартаковцев и Энгельса, платная. Принадлежит эта территория строительной компании "Сибиряк", которую возглавляет Владимир Егоров, но облегчить участь красноярцев он так и не решился. К слову, сегодня многим жителям краевого центра пришлось пересесть на автобус.Несмотря на то, что мост закрыт для движения личного транспорта, с двух сторон дежурят экипажи полицейских, водители всё равно ищут различные уловки, чтобы просочиться на переправу. Ремонт моста завершится не раньше середины сентября. В августе массово вернутся отпускники и студенты, следовательно, увеличится и количество пробок. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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