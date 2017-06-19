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19.06.17 11:42 "Ленинский дом" на улице Марковского выставлен на торги





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Покупателю предстоит к концу следующего года подготовить проектную документацию, а ещё через год отреставрировать здание. Напомним, что лот уже дважды выставлялся на приватизацию в 2016 году, но конкурсы не состоялись из-за отсутствия заявок от претендентов.







"Дом Ленина" в центре Красноярска продают за 4 миллиона рублей. Соответствующие документы разместили на сайте агентства по управлению госимуществом. Двухэтажное деревянное здание на улице Марковского - памятник культуры, в котором месяц перед ссылкой работал Владимир Ленин, продадут 19 июня на торгах.Покупателю предстоит к концу следующего года подготовить проектную документацию, а ещё через год отреставрировать здание. Напомним, что лот уже дважды выставлялся на приватизацию в 2016 году, но конкурсы не состоялись из-за отсутствия заявок от претендентов.







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