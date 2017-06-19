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19.06.17 17:24 В Красноярск пришла аномальная жара





Фото оС. И по прогнозам различных порталов, температурный предел термометры покажут в среду - +37оС. При этом ветер слабый, всего 5 метров в секунду. В городе сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий. Небо заволокло смогом. Такая погода приносит пользу сейчас, пожалуй, только продавцам прохладительных напитков и освежающего мороженого.



В красноярском гидрометцентре рассказали, что осадки в виде кратковременного дождя с грозой придут в краевой центр только в четверг и пятницу. Но отметили, что облегчения при этом горожане не почувствуют, так как продержится высокая температура - до 26 градусов. Это значит, что с повышенной влажностью город превратится в настоящую парилку, что может негативно отразиться на метеочувствительных людях.



К слову, с приходом нетипичной для Сибири погоды в магазинах бытовой техники фиксируют небывалый спрос на кондиционеры и вентиляторы. Медики советуют в такую погоду не находиться долго на улице, обязательно носить головные уборы, пить больше жидкости, желательно обычной воды без газа, есть фрукты. Рекомендуют также воздержаться от вождения автомобиля, так как жара влияет на внимательность.





Невыносимая жара для тех, кто не уехал в отпуск, продержится, по словам синоптиков, ещё неделю. Сейчас температура воздуха в тени +32С. И по прогнозам различных порталов, температурный предел термометры покажут в среду - +37С. При этом ветер слабый, всего 5 метров в секунду. В городе сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий. Небо заволокло смогом. Такая погода приносит пользу сейчас, пожалуй, только продавцам прохладительных напитков и освежающего мороженого.В красноярском гидрометцентре рассказали, что осадки в виде кратковременного дождя с грозой придут в краевой центр только в четверг и пятницу. Но отметили, что облегчения при этом горожане не почувствуют, так как продержится высокая температура - до 26 градусов. Это значит, что с повышенной влажностью город превратится в настоящую парилку, что может негативно отразиться на метеочувствительных людях.К слову, с приходом нетипичной для Сибири погоды в магазинах бытовой техники фиксируют небывалый спрос на кондиционеры и вентиляторы. Медики советуют в такую погоду не находиться долго на улице, обязательно носить головные уборы, пить больше жидкости, желательно обычной воды без газа, есть фрукты. Рекомендуют также воздержаться от вождения автомобиля, так как жара влияет на внимательность. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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