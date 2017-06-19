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|19.06.17 17:31 Красноярский "Енисей" может пополниться футболистом из Новой Зеландии
Состав футбольного "Енисея" может пополниться футболистом из сборной Новой Зеландии. Об этом с своём Instagram сообщил агент Александр Маньяков. Тренерский штаб под руководством Дмитрия Аленичева продолжает формировать команду. Её покинули несколько лидеров - голкипер Опарин, защитник Чичерин, хавбеки Алиев и Ланин, форвард Самодин. Пока в ряды "Енисея" вернулись вратарь из ЦСКА Сергей Чепчугов, защитник "Тосно" Константин Гарбуз и плеймейкер "Зенита-2" Алексей Исаев.
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