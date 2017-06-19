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НОВОСТИ | Общество





19.06.17 20:57 На смену сельским школам придут современные образовательные центры



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Малокомплектные сельские школы скоро будут выглядеть по-новому. Взамен ветхих и устаревших зданий в посёлках и деревнях края появятся современные образовательные центры. Над решением проблемы по поручению губернатора трудятся архитекторы, уже разработали проект новых сельских образовательных центров.

Это одноэтажное здание, которое рассчитано в среднем на 70 школьников. Впрочем, при необходимости района объект можно как расширить до 90 учащихся, так и уменьшить до 50. Включает проект спортзал с тренажёрами, досуговую и образовательную зоны, укомплектован всем необходимым оборудованием.

"Всё, что можно себе представить в современной школе, всё есть: и учебное, и спортивное, и досуговое оборудование. Но уже сейчас видно, что это будет дешевле стандартного проекта в 4 раза", - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Здесь предусмотрен и пищеблок, и спортивный зал, который с легкостью может трансформироваться в актовый. А из учебных кабинетов можно создавать досуговые пространства под концерты, собрания и иные мероприятия. Возводить такие сооружения планируется всего за 2-3 месяца. "Необходимо разработать полностью проект, пройти экспертизу, оценить все тонкости с точки зрения эффективности вложения финансов, и к 1 сентября 2018 проект можно будет реализовать ", - пояснила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Уже сейчас эскиз получил одобрение нескольких муниципальных районов края. В год планируется возводить по 20 таких центров, чтобы дети даже из самых отдалённых уголков региона могли с гордостью называть свою сельскую школу уютной и современной.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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