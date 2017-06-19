Норильчанину грозит пожизненное заключение за убийство семьи. "Вести" рассказывали, в апреле 2016-го в северном городе обнаружили тела трёх человек. Муж, его супруга, им обоим около 30-ти, и их 3-летний ребёнок были убиты в собственной квартире.
Следователи задержали подозреваемого - 29-летнего соседа погибших. Чтобы доказать его вину, пришлось провести 26 экспертиз, опросить больше 350 свидетелей. Оказалось, что мужчина на почве ревности к своей соседке решил совершить убийство её супруга, но сама женщина в этот момент оказалась дома с ребёнком, и чтобы замести следы, обезумевший убил ножом и её с дочерью.
Расследование завершено, материалы направлены в суд. Теперь норильчанину грозит пожизненный срок.