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19.06.17 17:20 Норильчанину грозит пожизненное заключение за убийство семьи





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Следователи задержали подозреваемого - 29-летнего соседа погибших. Чтобы доказать его вину, пришлось провести 26 экспертиз, опросить больше 350 свидетелей. Оказалось, что мужчина на почве ревности к своей соседке решил совершить убийство её супруга, но сама женщина в этот момент оказалась дома с ребёнком, и чтобы замести следы, обезумевший убил ножом и её с дочерью.



Расследование завершено, материалы направлены в суд. Теперь норильчанину грозит пожизненный срок.







Норильчанину грозит пожизненное заключение за убийство семьи . "Вести" рассказывали, в апреле 2016-го в северном городе обнаружили тела трёх человек. Муж, его супруга, им обоим около 30-ти, и их 3-летний ребёнок были убиты в собственной квартире.Следователи задержали подозреваемого - 29-летнего соседа погибших. Чтобы доказать его вину, пришлось провести 26 экспертиз, опросить больше 350 свидетелей. Оказалось, что мужчина на почве ревности к своей соседке решил совершить убийство её супруга, но сама женщина в этот момент оказалась дома с ребёнком, и чтобы замести следы, обезумевший убил ножом и её с дочерью.Расследование завершено, материалы направлены в суд. Теперь норильчанину грозит пожизненный срок.











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