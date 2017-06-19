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НОВОСТИ | Общество





19.06.17 17:29 Обсуждение судьбы Богородице-Рождественского собора в Красноярске продолжается



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Процедуры внесения изменений в документы территориального планирования Красноярска шли несколько лет. Но полемика по этому поводу началась только в этом году.

Сергей Ким, журналист: "Излишне эмоциональная реакция по этому поводу. Просто изменилась ситуация в стране. Все стали чуть политизированнее, чуть агрессивнее и стали больше считать деньги".

Самые активные противники настаивают на проведении референдума, этот вопрос должен решить Городской совет. К слову, за строительство свои подписи поставили 7 тысяч красноярцев, на митинг противников пришли меньше 500 человек.

Татьяна Казанова, председатель Городского совета Красноярска: "Неизвестно, кто стоит за этими людьми, кто это подогревает - на любую тему организовать протест".

А вот депутат Заксобрания Всеволод Севастьянов не видит угрозы в протестующих - их не так много и у большинства красноярцев они не найдут поддержки.

Всеволод Севастьянов, советник председателя Законодательного собрания Красноярского края: "Меня больше беспокоит, что информационное обеспечение этого проекта не продумано, на мой взгляд".

Стоит напомнить, что земля принадлежала московским бизнесменам, которые отказались от притязаний на территорию в пользу РПЦ. По российскому законодательству, храм можно восстановить, если сохранились проекты, по которым можно воссоздать исторический облик объекта. Таковые имеются, а значит, ничего не мешает возродить Богородице-Рождественский собор, как говорится, из пепла. А поскольку храм был утерян полностью и безвозвратно, ему нельзя придать статус памятника архитектуры, что по закону означает: никакого бюджетного финансирования, только пожертвования.

Уже прошли переговоры с крупными бизнесменами и банками, которые предварительно дали своё согласие на финансирование строительства.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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