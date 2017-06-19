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19.06.17 17:21 Водители маршруток устроили драку на остановке





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Кстати, в дорожной полиции, узнав об происшествии, пригласили участников для профилактической беседы. Кроме того, им выпишут штрафы за нарушение правил остановки и опасное маневрирование.







В Красноярске два водителя устроили кулачный бой прямо на остановке. Инцидент произошёл на улице Молокова, его сняли и выложили в Интернет очевидцы. Видно, что два автобуса сначала синхронно ехали к остановке, а потом водители выскочили из машин и начали мериться силой - им не понравилась манера вождения друг друга.Кстати, в дорожной полиции, узнав об происшествии, пригласили участников для профилактической беседы. Кроме того, им выпишут штрафы за нарушение правил остановки и опасное маневрирование.











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