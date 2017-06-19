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19.06.17 17:22 За выходные в Красноярске задержали 90 нетрезвых водителей





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"Вся наша работа проводилась с учётом въезда и выезда из Красноярска, в связи с началом дачного сезона и благоприятными условиями для отдыха", - пояснил командир батальона ДПС Андрей Дорошенко.







Автоледи из Красноярска пыталась скрыться от полицейских. Оказалось, что девушка пьяна. Алкотестер показал почти 0.9 промилле - это несколько стопок крепкого спиртного. Всего за минувшие выходные ДПС задержал рекордное число нетрезвых нарушителей - девяносто. Им грозит лишение прав на два года и штраф до 30 тысяч рублей. 16 повторных нарушителей предстанут перед судом. Такую массовость в полиции объясняют хорошей погодой."Вся наша работа проводилась с учётом въезда и выезда из Красноярска, в связи с началом дачного сезона и благоприятными условиями для отдыха", - пояснил командир батальона ДПС Андрей Дорошенко.











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