НОВОСТИ | Общество













19.06.17 17:27 На Северном шоссе появилась свалка старых бордюров





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Однако в мэрии заявили, что стихийная насыпь к дорогам краевого центра отношения не имеет. В администрации Емельяновского района объяснили, что арендатор использует подобный мусор для формирования площадки под строительство.







На подступах к Красноярску обнаружена свалка бордюров. Вдоль Северного шоссе груда бортовых дорожных камней валяется вперемешку с кусками асфальта. В Красноярске сейчас как раз идут масштабные дорожные работы с заменой старого бордюра.Однако в мэрии заявили, что стихийная насыпь к дорогам краевого центра отношения не имеет. В администрации Емельяновского района объяснили, что арендатор использует подобный мусор для формирования площадки под строительство.







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