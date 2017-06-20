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20.06.17 09:00 В Красноярске расследуют крупные уголовные дела в сфере долевого строительства





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На время расследования на компании наложен имущественный арест, один из руководителей заключён под стражу. Пострадавшим дольщикам необходимо обратиться в полицию с заявлениями. Их показания ускорят процесс, и тогда обвиняемые предстанут перед судом.



"Предъявлены обвинения по ст.159, это наиболее тяжкий состав - мошенничество, присвоение денежных средств путём обмана, грозит лишение свободы до 10 лет. Незаконное предпринимательство является преступлением средней тяжести, там до 4 лет лишения свободы, и аналогичное наказание за злоупотребление полномочиями", - сообщила заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Тамара Белкина.







В Красноярске расследуют пять крупных уголовных дел в сфере долевого строительства. Бухгалтерские и строительные экспертизы проводят в отношении компаний "Золотая горка", "Емельяновская слобода", "ФБК", "Стройиндустрия" и "Сибстройинвест". На финансовый обман попались более тысячи красноярцев.На время расследования на компании наложен имущественный арест, один из руководителей заключён под стражу. Пострадавшим дольщикам необходимо обратиться в полицию с заявлениями. Их показания ускорят процесс, и тогда обвиняемые предстанут перед судом."Предъявлены обвинения по ст.159, это наиболее тяжкий состав - мошенничество, присвоение денежных средств путём обмана, грозит лишение свободы до 10 лет. Незаконное предпринимательство является преступлением средней тяжести, там до 4 лет лишения свободы, и аналогичное наказание за злоупотребление полномочиями", - сообщила заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Тамара Белкина.











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