В Красноярске расследуют пять крупных уголовных дел в сфере долевого строительства. Бухгалтерские и строительные экспертизы проводят в отношении компаний "Золотая горка", "Емельяновская слобода", "ФБК", "Стройиндустрия" и "Сибстройинвест". На финансовый обман попались более тысячи красноярцев.
На время расследования на компании наложен имущественный арест, один из руководителей заключён под стражу. Пострадавшим дольщикам необходимо обратиться в полицию с заявлениями. Их показания ускорят процесс, и тогда обвиняемые предстанут перед судом.
"Предъявлены обвинения по ст.159, это наиболее тяжкий состав - мошенничество, присвоение денежных средств путём обмана, грозит лишение свободы до 10 лет. Незаконное предпринимательство является преступлением средней тяжести, там до 4 лет лишения свободы, и аналогичное наказание за злоупотребление полномочиями", - сообщила заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Тамара Белкина.