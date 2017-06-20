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20.06.17 11:47 Рассказ Людмилы Петрушевской "Глюк" уберут из школьной программы





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"Вести" рассказывали, что впервые эту проблему озвучили на общественном совете при Красноярской митрополии ещё 7 марта. Тогда эксперты предложили поднять возрастное ограничение для "Глюка" с 12 до 18 лет. И вот рассказ решили исключить из школьной программы.







На общественном совете при митрополии Красноярска стало известно, что рассказ Людмилы Петрушевской "Глюк" уберут из школьной программы. В министерстве образования России поддержали красноярцев, которых смутило, что их детей заставляют читать подобную литературу с пропагандой наркотиков."Вести" рассказывали, что впервые эту проблему озвучили на общественном совете при Красноярской митрополии ещё 7 марта. Тогда эксперты предложили поднять возрастное ограничение для "Глюка" с 12 до 18 лет. И вот рассказ решили исключить из школьной программы.











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