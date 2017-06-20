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НОВОСТИ | Общество





20.06.17 11:43 В краевой больнице завершился волонтёрский сезон



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Будущие проводники, сварщики, монтажники просто так, не за деньги, не за трудовой стаж, а по зову сердца идут к пациентам. Волонтёрский проект "Урок милосердия" организован при Красноярской митрополии. В начале учебного года практически все студенты пытаются испытать себя - получится ли стать волонтёром. Остаются немногие, только те, кто готов учиться делать добро.

- Я сходила первый день и поняла, что хочу бывать там снова и снова. Мне понравилась атмосфера, понравилось дарить людям добро, видеть их улыбки.
- Поговорят, поддержат маленечко, повеселей становится. Иногда попросишь кружку помыть, и не раз - помоют, молодцы!

Это детское ожоговое отделение. Пожалуй, самое сложное в эмоциональном плане. Здесь бывают разные пациенты. Например, эта девочка двух лет ошпарилась кипятком. У неё были глубокие ожоги третьей степени. В больнице лежит одна.

"К ней мама ещё ни разу не приходила. У них в семье 11 детей. Она лежит тут одна уже около двух месяцев и к ней не приходит никто из родных", - рассказала волонтёр, студентка многопрофильного техникума имени В.Астафьева Людмила Павлова

"Дети приходят учиться жизни. Когда человек чувствует, что он кому-то нужен, ему хочется отдавать больше. И если это будет расти, может быть, мы сможем воспитать какое-то более сочувственное и доброе поколение", - отметила старшая медицинская сестра ожогового отделения КККБ Наталья Сергиенко.

В конце трудового сезона, когда студенты уходят на каникулы, из рук главного врача краевой больницы они получили грамоты за трудолюбие и чуткое отношение к пациентам. В сентябре молодые люди снова придут сюда на "Урок милосердия", чтобы продолжить свой волонтёрский путь.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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